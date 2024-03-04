Dolar
31.43
Euro
34.10
Altın
2,086.79
ETH/USDT
3,505.80
BTC/USDT
64,754.00
BIST 100
9,103.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Selma Kasap  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da hırsızlık olayları azaldı
MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
İBB Başkan adayı Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı

MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı

MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı
KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet