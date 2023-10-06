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MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi’nde hutbe irad ediyor
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MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi

Sarp Özer  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi

Ankara
MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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