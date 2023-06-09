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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan teröristi Suriye sınırında yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Utku Şimşek  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan teröristi Suriye sınırında yakaladı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyesi İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.

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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan teröristi Suriye sınırında yakaladı
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