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MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi. - VTR
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MİT, PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Fehmi Öğmen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ali Kemal Akan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
MİT, PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Fehmi Öğmen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

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