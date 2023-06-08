MİT, PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Fehmi Öğmen ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ankara
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