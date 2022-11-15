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MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar   | 15.11.2022
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Demirok, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, biyomedikal mühendisi olduğunu belirterek, aylık gelirini 20 bin lira olarak beyan etti.

Savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen ve örgütle 1999'da dershaneye giderken tanıştığını dile getiren Demirok, örgütle ilişkisini 2015 yılı ortalarında büyük oranda kestiğini, sonrasında Azerbaycan'a gittiğini, burada doktor bir kadınla tanıştığını aktardı.

Demirok, kadınla 2016'da Azerbaycan'da şirket kurduklarını, örgütün bu şirkette bir dahlinin olmadığını kaydederek, "7 yıldır orada işimle bir yerlere geldim. Bu dönemde de örgütle hiçbir ilişkim olmadı. Öncesinde saf niyetlerle cemaat düşüncesiyle dini bir yapı olarak içinde bulundum." dedi.

"80'den fazla isim söyledi"

Şüpheli Demirok'un avukatı Bilal Kolbüken ise müvekkilinin Azerbaycan'da yakalandığını, ancak oraya gittiğinde hakkında soruşturma ve yakalama kararı bulunmadığını söyledi.

Müvekkilinin kaçmak için kardeş ülke olarak görülen Azerbaycan'a değil başka bir yere gidebileceğini belirten Kolbüken, "Müvekkil, etkin pişmanlık detaylarını çok ayrıntılı vermiştir, 80'den fazla isim söyledi, kime ne zaman ne kadar para verdiğini bile beyan etmiştir. Bu 80 kişiden 25-30'u hakkında hiçbir adli işlem yapılmamıştır. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.

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