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MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Tanju Özkaya,Muhammed Boztepe   | 13.07.2021
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

Ankara

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşma alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savunma yapması için Sevilay'a söz verildi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Sevilay'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi

İddianameye göre hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'a Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Görüşmelerde PKK/KCK'dan kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası bağlantılarını devreye sokan Gürbüz Sevilay, yabancı menşeli firma sorumlularıyla PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA/drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.


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