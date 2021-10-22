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MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz dilekçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlamakla" suçlanan Sevilay'ın, FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığı ifade edilerek yeniden tutuklanması istendi.

Tanju Özkaya   | 22.10.2021
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz edildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz etti.

Önceki gün hakim karşısına çıkan Sevilay'ın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmesine ilişkin karara duruşma savcısı Cihat İpekçi tarafından itiraz edildi.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Sevilay'ın FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığı ifade edilerek, "Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır." tespitine yer verildi. Bu kapsamda sanık Gürbüz'ün yeniden tutuklanması talep edildi.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve önceki gün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirtmişti.

Dava dosyasına giren "Özbekistan imamı" olduğu yönündeki ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne süren Sevilay, "ülke imamı" olmadığını, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini söylemişti.

Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

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