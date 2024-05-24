MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristler Kaya ve Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı.
MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.