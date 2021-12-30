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MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 30.12.2021
MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Ankara

MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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