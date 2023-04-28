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MİT, firari PKK/YPG'li terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Barış Gündoğan  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
MİT, firari PKK/YPG'li terörist Rasim Akyol'u yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Akyol'un bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

MİT, düzenlediği operasyonla terörist Akyol'u yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

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