MİT Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi
Ankara
MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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