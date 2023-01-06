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MİT Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi

Barış Gündoğan   | 06.01.2023
MİT Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi

Ankara

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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