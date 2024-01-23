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MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.

Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.

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