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MİT, 2 PKK/KCK'lı teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'lı teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Orhan Onur Gemici  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
MİT, 2 PKK/KCK'lı teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, teröristler "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığını belirledi.

Yerleri tespit edilen ve haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan, Irak'ın Hakurk bölgesi kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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