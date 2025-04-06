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Milli Savunma Bakanlığından, NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından, İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz Körfezi'nde 24 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'a kadar süren NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatı olan Dynamic Mariner/Flotex 25 Tatbikatı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Milli Savunma Bakanlığından, NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez devraldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Bu görev öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazırlığını ve NATO standartlarına uygunluğunu göstermek amacıyla, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen Dynamic Mariner/Flotex 25 Tatbikatı'nı, 1279 personel, bir Deniz Piyade Taburu Çıkarma Kuvveti, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılarak başarıyla tamamladık." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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