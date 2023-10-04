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Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.

Sarp Özer  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video

Ankara

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan videoda, Mehmetçiğin, hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

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