Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan videoda, Mehmetçiğin, hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.
Sevgi, dostluk, vefa... Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/tkS8eJFNAS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023
Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.