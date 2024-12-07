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Milli Savunma Bakanlığından harekat alanlarındaki tank ve topçu birliklerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu ve tank birliklerinin harekat alanlarından görüntülerini paylaştı.

Utku Şimşek  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Milli Savunma Bakanlığından harekat alanlarındaki tank ve topçu birliklerine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin. Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin. Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, TSK'nın tank ve topçu birliklerinin harekat alanlarından görüntüleri yer aldı.

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