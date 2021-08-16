Euro
9.99
Dolar
8.48
BIST 100
1,455.25
Altın
1,786.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürülüyor. THY'nin Kabil'deki tahliye uçağı İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Sarp Özer   | 16.08.2021
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Türk Kızılayın hazırladığı yardım malzemeleri, MSB helikopterleriyle sel bölgelerine ulaştırılıyor

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği

MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği