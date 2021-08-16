Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı video konferans toplantısında, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, video telekonferans toplantısı düzenlendi. Afganistan’daki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu, her türlü tedbirin alındığını belirtti. https://t.co/oLb7oGK5Zw pic.twitter.com/kU1kd6Bq8m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021
Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını açıkladı.
Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.