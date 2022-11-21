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Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor

Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.

Sarp Özer   | 21.11.2022
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.

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