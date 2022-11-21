Milli Savunma Bakanlığı: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, "TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." açıklaması yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, terör örgütünün çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2022
TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.
#Hesapzamanı pic.twitter.com/6NJgInCz9S
Açıklamada, "Okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.