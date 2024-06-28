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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Mostar'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da konser verdi.

Ahmet Nurduhan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Mostar'da konser verdi Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic/ AA

Mostar

Osmanlı eseri tarihi Mostar Köprüsü ve yakınlarında düzenlenen konsere, Bosna Hersekliler ve turistler büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Şehzade Süleyman Marşı", "Ceddin Deden" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına bu yıl 514'üncüsü düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Bosna Hersek'e gelen Mehteran Birliği, Mostar'ın yanı sıra Saraybosna, Tuzla ve Donji Vakuf şehirlerinde konser verecek.

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