Milli Savunma Bakanlığı, bordo berelilerin gökyüzündeki gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. Kahramanlık ve fedakarlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur. Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerine yer verildi.
"Korkusuz" deyince akla onlar gelir.#Kahramanlık ve fedakârlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022
Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20’li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor. #BordoBereli🇹🇷 pic.twitter.com/HkTfOT6Osd
Paylaşımdaki görüntülerde askerlerin uçaktan atlayışı ve gökyüzünde birbirlerine tutundukları anlar yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.