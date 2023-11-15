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Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bir sonraki Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının Yunanistan'da olacağını bildirdi.

Aynur Ekiz  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

TBMM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

F16'larla ilgili son durum hakkındaki soruya Güler, "Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, tarihi karşı tarafın belirleyeceğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

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