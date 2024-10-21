Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Açıklamada, iki bakanın görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.