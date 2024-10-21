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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Oğuzhan Sarı  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Açıklamada, iki bakanın görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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