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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neizhpapa'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.

Oğuzhan Sarı  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neizhpapa'yı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Koramiral Neizhpapa'yı kabul etti.

Kabulde, Oramiral Tatlıoğlu da yer aldı.

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