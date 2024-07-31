Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neizhpapa'yı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Koramiral Neizhpapa'yı kabul etti.
Kabulde, Oramiral Tatlıoğlu da yer aldı.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa’yı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.… pic.twitter.com/Hw2TlGMSz3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2024