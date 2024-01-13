Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Şehitlerimizi uğurluyoruz
- Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."
Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak’ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekât Merkezinde Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan… pic.twitter.com/Ng6m9LlfDP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024