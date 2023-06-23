Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Kurbanov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in tebrik ve başarı dileklerini de iletti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile 23 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2023
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayan Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır… pic.twitter.com/sUahkbWirE
Görüşmede kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.