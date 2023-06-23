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Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Özbek mevkidaşı Kurbanov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Kurbanov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in tebrik ve başarı dileklerini de iletti.

Görüşmede kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı.

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