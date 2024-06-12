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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Utku Şimşek  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti." ifadesi yer aldı.

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