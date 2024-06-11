Milli Savunma Bakanı Güler, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Nordin'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Nordin, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.