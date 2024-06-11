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Milli Savunma Bakanı Güler, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.

Buğrahan Ayhan  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Nordin'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Nordin, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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