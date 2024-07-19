Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki heyetle, Boğaz Şehitliği, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesiyle KKTC'ye giden Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle Boğaz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleştirilen Boğaz Şehitliği'ni, Dr. Fazıl Küçük’ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaretten… pic.twitter.com/jgfIzVAM8K— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024
Heyet, daha sonra Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerine de ziyaret gerçekleştirdi.
Açıklamada, ziyaretlere ilişkin fotoğraf ve görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.