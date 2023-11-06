Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.
Ankara
Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Jaksilikov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Jaksilikov bakanlık binasına geçerek görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.