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Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.

Sarp Özer  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Jaksilikov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Güler ve Jaksilikov bakanlık binasına geçerek görüştü.

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