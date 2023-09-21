Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ'daki başarı dolayısıyla Hasanov'u kutladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda elde ettiği başarı dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u tebrik etti.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u telefonla aradı.
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Operasyonun başarıyla sona ermesi dolayısıyla mevkidaşı Hasanov'u kutlayan Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.
Güler, operasyonda şehit olan askerler için taziyelerini iletti, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.
Bakanlar, farklı konularda da görüş alışverişi yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.