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Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.

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Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu
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