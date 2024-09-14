Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2024
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’ndan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara yönelik talimatlar verdi.… pic.twitter.com/thEg1jHNET