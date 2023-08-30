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Milli Savunma Bakanı Güler: İstiklal mücadelesi 30 Ağustos'ta eşsiz bir zaferle sonuçlanmıştır

Milli Savunma Bakanı Güler, "Asil milletimiz en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen başlattığı istiklal mücadelesini, 30 Ağustos'ta büyük bir kahramanlık destanı yazarak eşsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Milli Savunma Bakanı Güler: İstiklal mücadelesi 30 Ağustos'ta eşsiz bir zaferle sonuçlanmıştır

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Asil milletimiz, egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen başlattığı istiklal mücadelesini, 30 Ağustos'ta büyük bir kahramanlık destanı yazarak eşsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TSK'nın vatan topraklarını işgal girişiminde bulunanlara karşı kazandığı Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü birlikte kutlamanın onur ve heyecanını yaşadığını belirten Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Asil milletimiz, egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen başlattığı istiklal mücadelesini, 30 Ağustos'ta büyük bir kahramanlık destanı yazarak eşsiz bir zaferle sonuçlandırmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuzun tarihe altın harflerle not düştüğü bu zaferle, 1071'de Malazgirt'te kapıları açılan Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağı tüm dünyaya ilan edilmiş ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa süreci başlamıştır. Şanlı ordumuz, atalarından aldığı ilhamla dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece gündüz çalışmaya devam etmektedir."

TSK'nın, son bir asrın en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Güler, hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

Güler, 30 Ağustos'un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olmasından dolayı kendileri için müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek bugün, TSK'nın köklü geleneği olarak personelin bir üst rütbeye terfi ettiğini, hizmet süresini başarıyla tamamlayan silah arkadaşlarının ise emekliye ayrıldığını anımsattı.

Terfi eden personele rütbelerinin, kendilerine, ailelerine, ülkeye ve TSK'ya hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Güler, emekliliğe hak kazanan personele de kendilerinden sadece şeklen ayrıldıklarını ve TSK ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini hatırlatarak, ülkeye ve TSK'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Terfi eden ve emekliye ayrılan personele yaşamlarının yeni döneminde aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileyen Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm personelimizin ve ailelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cennet vatanımızda huzur ve güvenlik içinde yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan fedakar gazilerimizi şükranla anıyor, tüm şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum."

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