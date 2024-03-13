Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.
Ankara
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2024
Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Irak’ın kuzeyinde… pic.twitter.com/30szvmjwt3
Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.