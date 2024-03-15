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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gerçekleştirdiği Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçti.

Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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