Milli Savunma Bakanı Güler: Hakkari'de tesis edilen huzur ortamının korunması temel önceliğimizdir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Hakkari'de büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin gelişim ivmesinin sürekli olması temel önceliğimizdir." dedi.
Hakkari
Temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Güler, Hakkari Valiliğini ziyaret etti, öğretmenevinde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.
Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Güler, Hakkari'nin sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkenin en mümtaz yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Tüm güzelliklerine rağmen Hakkari'nin yıllarca terörden çok çektiğini, bölgenin gelişiminin yavaş kaldığını, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremediğini belirten Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın, hepsinden önemlisi siz Hakkarili kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı." diye konuştu.
"Terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerimiz elde ettikleri başarılarla gururumuz oluyor"
Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi, bu toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Güler, yatırım ve projelerin hayata geçtikçe Hakkari'nin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.
Kentte turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar her alanda büyük başarıların ortaya konulduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"Artık Hakkari'de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal göller ve çevresi turizme açılıyor, böylece Hakkari'nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor. Terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerimiz ise eğitim ve spor alanında elde ettikleri başarılarla gururumuz oluyorlar. Bu anlamda özellikle uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı, 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızı takdirle anıyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
Artık terörle değil sporla anılan Hakkari'nin başta kış sporları olmak üzere çeşitli branşlardaki sportif müsabakalara ev sahipliği yapmasının ve bunun son dönemde artmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Güler, en son Yüksekova'da geniş katılımla gerçekleştirilen 6. Cilo Festivali'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.
Bu tarz etkinlikler ile bölgenin kalkınmasının hızla artması için bütün Hakkarililerin huzur ve istikrar iklimine sahip çıkmasının önemli olduğunun altını çizen Güler, şöyle devam etti:
"Hakkari, tarım ve hayvancılık alanında da gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladı. Bu alanda verilen desteklerle, daha büyük bir gelişim ve yükseliş ivmesi yakalanacağına da inanıyorum. Maden ve enerji alanında ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarla Hakkari'nin kendini göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de Hakkari'nin gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve taleplerinize yönelik çeşitli çalışmalar başlattık. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için girişimlerde bulunduk. Gelişmelerin takibi açısından Hakkari heyetimizi birkaç kez Ankara'da ağırladık. Bu temaslarımız sonucunda, vatandaşlarımızdan gelen talep ve beklentiler ile şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hususlarla ilgili gerekli adımlar atıldı. Bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmalar devam ediyor."
"Belediyemiz artık kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor"
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden bir teknik ekibi ilçede görevlendirdiklerini, bu kapsamda kentteki 7 okulun bakım onarımını yaparak eğitime hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güler, Hakkari'nin, çevre, şehircilik ve belediye hizmetlerinde de bugüne kadar görmediği hizmetleri son yıllarda görmeye başladığını söyledi.
"Belediyemiz artık kaynaklarını vatandaşlarımızın, yani Hakkarili kardeşlerimin hizmetine sunuyor. Bu şekilde, şehircilik alanında da Hakkari'nin çehresi giderek değişiyor" diyen Güler, özellikle ulaşım alanında kentin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydetti.
Hakkari'nin şehirler arası bağlantı yollarının yapım ve onarım projelerinin de tamamlanması için ilgili kurumların çalıştığını anlatan Güler, "Hakkarili kardeşlerim her şeyin en iyisini, en gelişmişini hak ediyor. Hakkari'de büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin gelişim ivmesinin sürekli olması temel önceliğimizdir. Hedefimiz, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline gelmesi ve bölgede daha fazla refahın sağlanmasıdır. Netice itibarıyla Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda Hakkari'yi de daha müreffeh, daha güvenli yarınlara taşımak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrin sahip olduğu yüksek potansiyel, çalışkan ve genç insan kaynağı, en önemlisi de teröre ve destekçilerine karşı gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, elde edeceğimiz başarıların yegane dayanağıdır." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları katıldı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için gece gündüz demeden yoğun gayret sarf ederek büyük başarılar elde etti. Bu başarılarla, artık Hakkari'mizin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanırken örgütün yurt içindeki hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi." dedi.
Hakkari'deki temasları kapsamında, "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Güler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, kentin tarihi, kültürel zenginlikleri ve coğrafyasıyla özel bir yer olduğunu söyledi.
Hakkari'yi hak ettiği seviyeye ulaştırabilmek için devletin tüm kurumlarının çaba gösterdiğini belirten Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin ve milletimizin, yani sizlerin huzuru ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz, yıllardır ülkemizin enerjisini tüketen terörü yok etmek için gece gündüz demeden yoğun gayret sarf ederek büyük başarılar elde etti. Bu başarılarla, artık Hakkari'mizin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanırken örgütün yurt içindeki hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi." diye konuştu.
"Artık bölgenin dillere destan doğal güzellikleri gün yüzüne çıkıyor"
Terörle mücadelenin yanı sıra kentin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Güler, tespit ettikleri ihtiyaçları titizlikle gündemlerine aldıklarını ifade etti.
Güzel şeylerin zaman aldığını, zaman alan şeylerin de daha değerli olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:
"Bu ziyaretimde bir kez daha memnuniyetle müşahede ettim ki sadece son bir yılda dahi şehrimiz büyük bir gelişim kaydetmiş durumdadır. Bunu dışarıdan daha net görebiliyoruz. Yolların yenilendiğini, çevre düzenlemelerinin yapıldığını, muhtelif proje ve yatırımların hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin geliştirilmesi en büyük önceliğimizdir. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe yatırımların ve refahın da arttığını görmekteyiz. Bir yerde ekonomik faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için evvela orada güven, huzur ve istikrarın olması gereklidir. Zira ekonomik gelişim istikrarı desteklerken, güvenli ve istikrarlı bir ortam da ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir."
Kentte ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre şehircilikten kültür ve turizme kadar birçok alanda büyük projeleri hayata geçirdiklerini, ekonomik ve sosyal politikaları geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Güler, "Artık bölgenin dillere destan doğal güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Hakkari'nin yaylaları, vadi ve gölleri, sporcuları, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Gençlerimiz, sporcularımız pek çok branşta dereceler elde ediyor. Kadın futbol takımları ve diğer sporcularımız, başarılarıyla şehrin gururu oluyor. Aynı zamanda Hakkari, dört mevsim turizm potansiyeli ile Doğu Anadolu'nun bu alandaki yeni parlayan yıldızı durumunda. Diğer yandan geniş yaylaları ve meralarında, artık şehir ekonomisinin temeli olan hayvancılık faaliyetleri güvenle icra ediliyor." ifadelerini kullandı.
"Kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız"
Kentte, terör olayları nedeniyle olumsuz etkilenen hayvancılığın yeniden yükselişe geçmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Güler, şu anda yayla ve meraların hayvancılık faaliyetleri için çok uygun olduğunu söyledi.
Bundan sonra da sağlanacak desteklerle kentin yaylalarında hayvancılığın çok daha etkin olması için gayretlerine devam edeceklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında yeni doktor atamaları yapılırken, Hakkari Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Yine il ve ilçelerde yolların asfaltlanması çalışmaları ile doğal gaz verilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yeter ki sizler bize güvenin ve buradaki güvenlik ve huzur ikliminin muhafazası için bizlere her zaman olduğu gibi yardımcı olun. Bu noktada Hakkari'nin sivil toplum kuruluşlarına ve siz kanaat önderlerine önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Zira sizler toplumun her kesimine rehberlik etmekte, değerlerimize sahip çıkmakta ve birleştirici bir rol oynamaktasınız. Desteğiniz, tecrübeniz ve ferasetiniz, bölgenin huzur ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Terör örgütlerinin ve bu örgütleri maşa olarak kullananların her türlü girişimine karşı uyanık olacağız. Binlerce kilometre öteden gelip bin yıldır bir arada olan bizlerin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecek, kardeşliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız."
Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.