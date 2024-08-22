Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Güler, Cakarta'daki programı kapsamında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu da ziyaret etti.
Endonezya Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılanan Güler, Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.