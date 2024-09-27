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Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Abdullah Sarica  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nu kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ederek görevlerinde başarılar dilediği belirtildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de kabulde yer aldı.

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