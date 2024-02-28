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Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

İsmail Özdemir  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Meçhul Asker Anıtı'na ve İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Güler'e, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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