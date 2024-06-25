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Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restorasyon çalışmaları süren Savarona'da incelemelerde bulundu.

Utku Şimşek  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. Güler ayrıca Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Güler'in, Savarona'yı incelediği anlardan görüntüler de yer aldı.

Savarona deniz eğitimlerinde kullanılacak

Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alınmış, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulmuştu.

Aslına uygun olarak yapılan onarım çalışmalarının ardından hizmete alınacak Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.

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