Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği süreci ile F-16 tedarik ve modernizasyonu konusu üzerinde duruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.