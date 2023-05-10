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Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörle mücadelede taviz yok" vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız. Terör konusunda taviz yok, sonuna kadar gideceğiz. Teröristler ya teslim olacak ya gömülecekler." dedi.

Sarp Özer  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörle mücadelede taviz yok" vurgusu Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, eski sanayi sitesinde esnaf ile bir araya geldi, Erciyes Anadolu Holdingin "Yaza Merhaba Şenliği"ne katıldı.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirterek, başta terör örgütleri olmak üzere bunu engellemeye çalışanların olduğunu belirtti.

Milletin sevgisi, güveni ve duasıyla tüm engelleri aşacaklarını, hedeflerine ulaşacaklarını aktaran Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Akar, terörle mücadelede önemli kazanımların elde edildiğini, bunların kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer kazanımlarımızı kaybedersek 20 sene geri gideriz. Bunun geri dönüşü yok. Buna bu millet 'evet' demeyecektir." diye konuştu.

Terör elebaşlarının 14 Mayıs'taki seçimlerden "medet umduğunu" ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Büyük panik halinde oldukları için yardım istiyorlar. 'Mehmetçiği durdurun', 'Bize silah verin' diyorlar. Teröristlere ne verirlerse versinler, bizi durduramayacaklar. Teröristlere de 'seçimlere kadar sabredin' diyorlar. Seçimlere umutla bakıyorlar. Niye; Çünkü teröristlerle irtibatlı bir parti, o parti ile irtibatlı ittifak var. Bunlar teröristlere taviz veriyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. 'Teröristleri tahliye edeceklerini' söylüyor, 'özerklik' vereceklerini belirtiyorlar. Bizim asil milletimiz feraseti ile buna asla müsaade etmeyecektir."

"Bu beladan hep birlikte kurtulacağız"

Akar, 14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidildiğini, 'Bu seçimde bir de şunu deneyelim' denilemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes hesabını iyi yapsın, gidişatı iyi görsün. Teröristlerle işbirliği yapanları, onlarla oturanları, konuşanları, yol yürüyenleri, iyi görmek gerekiyor. Kazanımlarımızı elimizden almaya çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız. Terör konusunda taviz yok, sonuna kadar gideceğiz. Teröristler ya teslim olacak ye gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin başına 40 senedir bela oldular, Allah'ın izniyle bu beladan hep birlikte kurtulacağız."

Sözlerinin sonunda alandakilere "Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz?", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderecek miyiz?" sorularını yönelten Akar'a alandakiler "Evet” yanıtını verdi. Bunun üzerine Akar, "Bu iş bitmiş, Kayseri kararını vermiş." diye konuştu.

Vatandaşlar Akar'a "Kayseri'nin gururu Hulusi Paşa", "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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