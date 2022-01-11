Dolar
13.84
Euro
15.70
Altın
1,806.98
ETH/USDT
3,108.80
BTC/USDT
41,850.00
BIST 100
2,036.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Bakan Akar, Akçakale'deki terör saldırısına ilişkin, sınırların ötesinde planlı yapılan bu saldırıların tahammül sınırlarını zorlar hale geldiğini belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.

Sarp Özer   | 11.01.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin Akçakale’de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka yoğunluğu 57 ilde arttı
Kanada’da Omicron'un ilk 40 gününde 2020’dekinden daha fazla vaka kaydedildi
Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Alman BioNTech, İngiliz Crescendo Biologics'le kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı

Bakan Akar: Batı Trakya Türklerinin haklarını ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmayan milletler geleceklerine güvenle bakamaz

Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai

Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yılın son gününde yoğun mesai
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması