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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tarih boyunca zorlukları nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız." dedi.

Merve Yıldızalp  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım" ifadeleriyle başladığı mesajında, muvazzaf ve emekli tüm mensupların bayramını tebrik etti.

Bayramların, milli ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği çok özel günler olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük deprem felaketi ve diğer doğal afetler nedeniyle bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir halde geçiriyoruz. Kayıplarımız çok, acımız derin. Ancak ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ilk günden itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde omuz omuza gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukları milletçe nasıl bir ve beraber olarak aşmayı başardıysak bu felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşmaktayız. Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde TSK'nın bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini diğer yandan da egemenlik ve bağımsızlık için her türlü arazi ve iklim şartlarında "hudut namustur" anlayışıyla hudutların güvenliğini sağladığını vurgulayan Akar, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini, denizlerde ve semalardaki hak ve menfaatlerin korunduğunu kaydetti.

Başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerin haklı davasına destek olunduğunu aktaran Akar, "Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, başta Tahıl Sevkiyatı Anlaşması olmak üzere benzeri girişimlerle bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve asil milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Akar, şehitlere, ebediyete intikal eden kahraman gazilere, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini de alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum.

Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra bu bayram gününde dahi aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en içten duygularla kutluyorum."

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