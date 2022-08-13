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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Cemil Murat Budak   | 13.08.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Ankara

Akar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına gelişinde Vali Hasan Şıldak ile Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Akar, Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Talimatlar veren Bakan Akar'ın kentteki ziyaretleri devam ediyor.

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