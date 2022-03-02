Dolar
14.11
Euro
15.67
Altın
1,919.34
ETH/USDT
2,976.80
BTC/USDT
44,300.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı'ndan yayındayız Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşuyor
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Harun Kutbe   | 02.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği bildirildi.

Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 milyonu geçti
Malatya Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozlarına yöneldi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakan Akar, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakan Akar, Kırgız mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Montrö' vurgusu
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü