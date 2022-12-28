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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.
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Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da temaslarda bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Sarp Özer   | 28.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da temaslarda bulunuyor Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

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