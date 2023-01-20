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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Al Sancak dizisini oyuncularla birlikte izledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak"ı oyuncularla beraber seyretti.

Sarp Özer   | 20.01.2023
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Al Sancak dizisini oyuncularla birlikte izledi Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

TRT'nin yeni dizisi için Milli Savunma Bakanlığında ilk izleme etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Sitesi'ndeki etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere katıldı.

Akar ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Bakanlık personeli ve oyuncular da dizinin ilk bölümünü izledi.

Dizinin ilk bölümü, salondakilerden alkış aldı.

Yapım ekibi ve oyuncuları tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"Yurt içi ve sınır ötesinde görevi başında olan Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının anlatılması, bunların asil milletimiz tarafından bilinmesi büyük önem arz ediyor."

Törenin sonunda TRT Genel Müdürü Sobacı tarafından Bakan Akar'a, dizinin afişi hediye edildi.

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