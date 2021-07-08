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Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

Hamdi Çelikbaş   | 08.07.2021
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Akar ile Austin'in Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştüğü belirtildi.

20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmekte olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanının Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir."

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durumunun Akar ile Austin'in telefonda görüştüğü bildirilerek, olumlu ve yapıcı geçen görüşmeye bugün devam edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu.

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