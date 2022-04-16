Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.
Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşmasının sağlanması konularını dile getirdi.
Hulusi Akar ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.https://t.co/p59yUvwnT3#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/UdeX4ogDZw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2022