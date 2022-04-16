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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Barış Gündoğan   | 16.04.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşmasının sağlanması konularını dile getirdi.

Hulusi Akar ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

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