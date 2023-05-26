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Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiği asla durduramayacaklar. Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak." dedi.

Sarp Özer  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu.

Halktan rehavete kapılmamalarını, sandıklara gitmeyi ihmal etmemelerini isteyen Akar, rehavet durumunda ülkenin büyük kayıpları olacağını belirtti.

Bugünlere kolay gelinmediğini anlatan ve vatandaşlardan 20 sene öncesiyle bugünü karşılaştırmalarını isteyen Akar, özellikle terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Aksi durumun yeniden şehitlerin gelmesi, annelerin gözyaşlarının akması anlamına geleceğini ifade eden Akar, "Bazıları teröristlerle konuşuyor, onlara danışıyor, onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Akar, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün akamete uğramasına halkın ferasetinin izin vermeyeceğini söyledi.

Terörle mücadeledeki başarılı operasyonlar sonrasında terör örgütünün çöküş içine girdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin elebaşları efendilerine yalvarıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurtun' diyorlar. Mehmetçiği durduramayacaklar. Tek kurtuluşları Türk adaletine teslim olmak. Başka türlü bulundukları yerlere gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Akar, bir taraftan ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak." dedi.

MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy da Cumhur İttifakı’na gösterdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı seçiminde taraflar artık netleşti. Bir tarafta bir vatan evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise Kandil’in adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Artık taraflar nettir. 28 Mayıs’ta öyle bir cevap vermeliyiz ki karşı tarafta Türkiye karşıtı kim varsa bunların alayı bir daha ayağa kalkamamalı. Bunun böyle olacağını görüyoruz." diye konuştu.

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